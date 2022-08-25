Эксперт рассказала, зачем Зеленскому нужен Крым

Одобрение Западом "принадлежности" Крыма Украине говорит о том, что Киев хочет создать новую точку эскалации конфликта на полуострове и заполучить ещё больше финансирования от поддерживающих страну государств. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала член экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко.

Ряд европейских лидеров сделали заявления на втором саммите "Крымской платформы", который прошёл в Киеве 23 августа. Причём их высказывания, подчеркнула эксперт, свидетельствуют о наполнении Западного мира иллюзорным восприятием реальности и натренированной годами русофобией и неонацизмом. Так, в ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "с Крыма всё началось, им всё и должно закончиться", называя полуостров частью народа Незалежной. Он также пообещал, что Киев вернёт его "любым способом, который посчитает правильным", отметив тем самым актуальность тезиса о том, что полуостров "должен быть либо украинским, либо безлюдным".

По словам Гавриленко, абсурдна и сама позиция Киева, который называет регион "временно оккупированной территорией".

"То есть несогласие крымчан с неонацистским государственным переворотом и голосование демократическим путём <...> за воссоединение с Россией — оккупация? Или крымские русские граждане, которые оказались под угрозой с приходом к власти представителей нацистской идеологии, теперь же предатели?" — подчеркнула эксперт.

Причём некоторые участники саммита поддержали заявления Зеленского, в частности президенты Польши и Эстонии Анджей Дуда и Алар Карис. Хотя остальные политики не считают, что завершение спецоперации на Украине зависит от принадлежности Крыма.

"Понятно, что попытка добиться одобрения коллективным Западом мнения о принадлежности Крыма Украине свидетельствует о желании Киева создать новую точку эскалации военного конфликта на территории полуострова и очередного истребования западных средств", — добавила Гавриленко.

По её словам, подобными действиями Киев и Вашингтон хотят ускорить и узаконить применение РСЗО HIMARS в направлении Крыма. Проведение "Крымской платформы", резюмировала она, продемонстрировало неготовность Киева к переговорам.