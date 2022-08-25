Citigroup подтвердила закрытие розничного бизнеса в России
Американская Citigroup подтвердила, что планирует свернуть российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
"В рамках сокращения своих операций и присутствия в России, Citi будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России", — сообщили в организации.
Процесс начнётся уже в третьем квартале и затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 отделений (включая филиалы). Также это коснётся таких розничных услуг, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что в ходе процесса компания будет поддерживать всех своих сотрудников, клиентов и партнёров, которых затронет эта процедура.
Ранее Лайф сообщал, что британские банки начнут брать комиссию за обслуживание замороженных российских счетов. На сайте кабмина Великобритании также уточняется, что банки могут списывать задолженность по оплате этих сборов и комиссий.