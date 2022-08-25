Citigroup подтвердила закрытие розничного бизнеса в России

Американская Citigroup подтвердила, что планирует свернуть российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках сокращения своих операций и присутствия в России, Citi будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России", — сообщили в организации.

Процесс начнётся уже в третьем квартале и затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 отделений (включая филиалы). Также это коснётся таких розничных услуг, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в ходе процесса компания будет поддерживать всех своих сотрудников, клиентов и партнёров, которых затронет эта процедура.