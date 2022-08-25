Мошенники пообещали пенсионеру вернуть украденный миллион за видео с оскорблениями ВС РФ

Мошенники выманили у пенсионера из Москвы больше миллиона рублей и пообещали всё вернуть, но при одном условии: если тот запишет на Красной площади видеообращение с оскорблениями в адрес Российской армии. Об этом пишет SHOT.

Пенсионер обратился в полицию, где рассказал, что у него похитили больше миллиона рублей, а потом ещё и оскорбили. Провокаторы общались с 64-летним москвичом в WhatsApp. В сообщении злоумышленники указали, что их главное требование — видео со "сплошными оскорблениями ВС РФ" на фоне Кремля.

По словам мужчины, шантажисты пообещали сразу же вернуть украденные средства, если он выполнит их требование, и тот решил, что у него нет другого выхода. Исполнив указание, москвич отправил злоумышленникам видео, после чего они перестали выходить на связь. Денег потерпевший так и не увидел.