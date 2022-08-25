Россиянам рассказали, какие грибы самые полезные

Самыми полезными грибами являются сушёные. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Грек.

Эксперт обратила внимание на то, что наличие полезных свойств в данном продукте зависит от способа его приготовления. В свежем виде можно употреблять только некоторые виды грибов, среди них — шампиньоны, белые грибы, вешенки и трюфели. Но при этом важно знать, где именно они росли.

"Если хочется обезопасить себя, но при этом извлечь из грибов максимальную пользу, лучше выбирать сушёные грибы. В процессе сушки они сохраняют все витамины и микроэлементы", — подчеркнула она.

Причём необходимо следить за объёмом порций, ведь сушёные грибы гораздо калорийнее, чем сырые, подчеркнула Грек. А в жареных и варёных — почти нет полезных свойств. В маринованных и солёных грибах содержится большое количество соли, злоупотребление которой может привести к задержке жидкости в организме человека, заключила эксперт.