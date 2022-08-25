Россиянам рассказали, какие грибы самые полезные
Гастроэнтеролог Грек назвала сушёные грибы самыми полезными
Самыми полезными грибами являются сушёные. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Грек.
Эксперт обратила внимание на то, что наличие полезных свойств в данном продукте зависит от способа его приготовления. В свежем виде можно употреблять только некоторые виды грибов, среди них — шампиньоны, белые грибы, вешенки и трюфели. Но при этом важно знать, где именно они росли.
"Если хочется обезопасить себя, но при этом извлечь из грибов максимальную пользу, лучше выбирать сушёные грибы. В процессе сушки они сохраняют все витамины и микроэлементы", — подчеркнула она.
Причём необходимо следить за объёмом порций, ведь сушёные грибы гораздо калорийнее, чем сырые, подчеркнула Грек. А в жареных и варёных — почти нет полезных свойств. В маринованных и солёных грибах содержится большое количество соли, злоупотребление которой может привести к задержке жидкости в организме человека, заключила эксперт.
Ранее педиатр Сайфулина заявила, что детей до двух лет категорически нельзя кормить грибами. А после этого возраста понемногу можно начинать вводить их в рацион ребёнка, но только искусственно выращенные, например шампиньоны, считает эксперт.
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