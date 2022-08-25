Кнайсль показала "будущий визит" делегации ЕС к Путину с помощью картины Серова

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль проиллюстрировала возможный визит делегации Евросоюза к президенту РФ Владимиру Путину одной картинкой, которую опубликовала в "Твиттере".

Мем с "дипломатами ЕС" и Владимиром Путиным. Фото © Twitter / @Karin_Kneissl

Изображение стало пародией на картину Владимира Серова "Ходоки у В.И. Ленина", где дипломаты европейских стран стали просителями, а вместо отца пролетариата — разговаривающий с зарубежными представителями президент России.

Надпись на чёрно-белой версии картины гласит: "Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС". В самом твите Кнайсль пошутила, что "однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров".