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25 августа, 12:27

Кнайсль показала "будущий визит" делегации ЕС к Путину с помощью картины Серова

Экс-глава МИД Австрии проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль проиллюстрировала возможный визит делегации Евросоюза к президенту РФ Владимиру Путину одной картинкой, которую опубликовала в "Твиттере".

Мем с "дипломатами ЕС" и Владимиром Путиным. Фото © Twitter / @Karin_Kneissl

Мем с "дипломатами ЕС" и Владимиром Путиным. Фото © Twitter / @Karin_Kneissl

Изображение стало пародией на картину Владимира Серова "Ходоки у В.И. Ленина", где дипломаты европейских стран стали просителями, а вместо отца пролетариата — разговаривающий с зарубежными представителями президент России.

Надпись на чёрно-белой версии картины гласит: "Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС". В самом твите Кнайсль пошутила, что "однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров".

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Ранее бежавшая из Австрии Кнайсль назвала политиков ЕС тинейджерами по сравнению с Путиным. Она также отметила, что во время нахождения в должности канцлера провела много деловых встреч, но самые интересные воспоминания остались после переговоров с политиками из России, Китая, Индии и Пакистана.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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