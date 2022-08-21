Бежавшая из Австрии Кнайсль назвала политиков ЕС тинейджерами по сравнению с Путиным

Бывший канцлер Австрии Карин Кнайсль, которой пришлось из-за угроз бежать в Ливан, рассказала, что не стала брать на память все фотографии со своих рабочих встреч. А взяла лишь совместные снимки с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Видео беседы публикует "Россия-24".

Кнайсль отметила, что во время нахождения в должности канцлера провела много деловых встреч, но самые интересные воспоминания остались после переговоров с политиками из России, Китая, Индии и Пакистана. По её словам, это было общение со взрослыми и умными людьми, что нельзя сказать о чиновниках Евросоюза.

"К западу от Вены часто коллеги из ЕС, я их называю "тинейджерами", постоянно взволнованные, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели", — подчеркнула экс-канцлер Австрии.