США поймали на краже 137 автоцистерн с нефтью из Сирии

Сегодня утром американские военные через нелегальный переход "Махмудия" вывезли из Сирии 137 автоцистерн с нефтью. Об этом сообщает местное арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, США незаконно вывезли топливо с месторождений на свои базы, которые находятся на территории Ирака. Нефть переправили через границу двумя партиями. Сначала за пределы Сирии выехала колонна из 122 автоцистерн, а затем — из 15.