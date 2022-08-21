США поймали на краже 137 автоцистерн с нефтью из Сирии
SANA: США двумя партиями незаконно вывезли из Сирии 137 автоцистерн с нефтью
США вывозят на территорию Ирака сирийскую нефть. Фото © SANA
Сегодня утром американские военные через нелегальный переход "Махмудия" вывезли из Сирии 137 автоцистерн с нефтью. Об этом сообщает местное арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, США незаконно вывезли топливо с месторождений на свои базы, которые находятся на территории Ирака. Нефть переправили через границу двумя партиями. Сначала за пределы Сирии выехала колонна из 122 автоцистерн, а затем — из 15.
Ранее Лайф писал, что неделю назад Сирия уличила США в хищении 89 цистерн нефти. Колонна грузовиков была отправлена из подконтрольных курдским формированиям районов в провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор.