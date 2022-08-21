Губернатор штата Индиана Эрик Холкомб прилетел на Тайвань
Эрик Холкомб и Дуглас Сю. Фото © Twitter / @GovHolcomb
Губернатор штата Индиана в США Эрик Холкомб сегодня прибыл с официальным визитом на Тайвань. Об этом он написал в "Твиттере", опубликовав фото с поездки.
"Я ценю тёплый приём на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки", — подчеркнул Холкомб.
Не исключено, что этот визит спровоцирует новый виток напряжённости между Китаем и Тайванем, который ещё не утих после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. А 14 августа на Тайвань прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.