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21 августа, 11:52

Губернатор штата Индиана Эрик Холкомб прилетел на Тайвань

<p>Эрик Холкомб и Дуглас Сю.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © Twitter / @GovHolcomb</p>

Эрик Холкомб и Дуглас Сю. Фото © Twitter / @GovHolcomb

Губернатор штата Индиана в США Эрик Холкомб сегодня прибыл с официальным визитом на Тайвань. Об этом он написал в "Твиттере", опубликовав фото с поездки.

"Я ценю тёплый приём на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки", — подчеркнул Холкомб.

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Не исключено, что этот визит спровоцирует новый виток напряжённости между Китаем и Тайванем, который ещё не утих после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. А 14 августа на Тайвань прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.

Анатолий Симоненко

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