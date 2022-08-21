Криштиану Роналду решил остаться в "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Каземиро
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в английском клубе. Как сообщает журналист Педру Алмейда, футболист принял такое решение из-за перехода в команду его бывшего одноклубника по "Реалу" полузащитника Карлоса Каземиро.
"Криштиану согласен остаться в "Манчестер Юнайтед". Переход Каземиро был важен для принятия решения", — написал журналист в "Твиттере".
Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021-го. Он подписал с клубом контракт на два года. В текущем сезоне футболист сыграл в двух матчах, не отличившись результативными действиями. После этого появилась информация о том, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Роналду и думают о продаже нападающего. Сообщалось даже, что Криштиану может стать игроком французского "Марселя".
Getty Images / Angel Martinez / Real Madrid