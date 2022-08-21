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21 августа, 11:46

Криштиану Роналду решил остаться в "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Каземиро

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в английском клубе. Как сообщает журналист Педру Алмейда, футболист принял такое решение из-за перехода в команду его бывшего одноклубника по "Реалу" полузащитника Карлоса Каземиро.

"Криштиану согласен остаться в "Манчестер Юнайтед". Переход Каземиро был важен для принятия решения", — написал журналист в "Твиттере".

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Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021-го. Он подписал с клубом контракт на два года. В текущем сезоне футболист сыграл в двух матчах, не отличившись результативными действиями. После этого появилась информация о том, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Роналду и думают о продаже нападающего. Сообщалось даже, что Криштиану может стать игроком французского "Марселя".

Обложка ©

Getty Images / Angel Martinez / Real Madrid

Александра Васильева

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