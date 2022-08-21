Криштиану Роналду решил остаться в "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Каземиро

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в английском клубе. Как сообщает журналист Педру Алмейда, футболист принял такое решение из-за перехода в команду его бывшего одноклубника по "Реалу" полузащитника Карлоса Каземиро.