В "Манчестер Юнайтед" задумались о продаже Криштиану Роналду
Футболисты и тренеры "Манчестер Юнайтед" разочаровались в Криштиану Роналду
Игроки и представители тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" остаются недовольными поведением португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом пишет The Times.
Так, футболисты и наставники клуба разочаровались в португальце, а некоторые из руководителей МЮ задумываются о возможности продать нападающего. Один из источников издания назвал Роналду "ходячим плохим настроением" и заметил, что он портит атмосферу на базе команды.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" впервые за 110 лет проиграл два стартовых матча чемпионата Англии по футболу. В минувшие выходные команда Эрика тен Хага разгромно уступила на выезде "Брентфорду" со счётом 0:4.
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