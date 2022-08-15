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15 августа, 10:19

В "Манчестер Юнайтед" задумались о продаже Криштиану Роналду

Футболисты и тренеры "Манчестер Юнайтед" разочаровались в Криштиану Роналду

Игроки и представители тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" остаются недовольными поведением португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом пишет The Times.

Так, футболисты и наставники клуба разочаровались в португальце, а некоторые из руководителей МЮ задумываются о возможности продать нападающего. Один из источников издания назвал Роналду "ходячим плохим настроением" и заметил, что он портит атмосферу на базе команды.

Роналду не пожал руку тренеру "Манчестер Юнайтед" после матча с "Брентфордом"

Роналду не пожал руку тренеру "Манчестер Юнайтед" после матча с "Брентфордом"

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" впервые за 110 лет проиграл два стартовых матча чемпионата Англии по футболу. В минувшие выходные команда Эрика тен Хага разгромно уступила на выезде "Брентфорду" со счётом 0:4.

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Getty Images / Tibor Illyes - Pool

Шамиль Гаджиев

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