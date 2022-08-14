Роналду не пожал руку тренеру "Манчестер Юнайтед" после матча с "Брентфордом"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру Эрику тен Хагу после разгромного поражения команды со счётом 0:4 от "Брентфорда" в матче второго тура чемпионата Англии. Об этом пишет Sport Bible.
Португалец провёл на поле все 90 минут, однако не сумел показать результативности. После финального свистка Роналду прошёл мимо главного тренера "Манчестер Юнайтед", не протянув ему руки.
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Напомним, ранее 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил руководству "Манчестер Юнайтед", что хотел бы разорвать контракт и покинуть клуб. Футболист отметил, что хочет перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Сейчас же МЮ впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ.
ТАСС / EPA / Peter Powell