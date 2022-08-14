В России спрогнозировали рекордный урожай зерновых

В 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 миллионов тонн. Такой результат уборочной кампании спрогнозировал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Рекордно высокий, около 145 миллионов тонн всего, а пшеницы — 95 миллионов [тонн]. Это будет абсолютный рекорд", — сказал ТАСС директор ИКАР Дмитрий Рылько.

Одним из возможных рисков для урожая может стать поздняя уборка, продолжил эксперт. По его словам, в связи с гипотетическим ухудшением погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая. Также может снизиться и его качество, резюмировал он.