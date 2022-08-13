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13 августа, 11:02

В Минсельхозе сообщили, что аграрии РФ уже обеспечили продбезопасность страны

Российские аграрии к сегодняшнему дню обеспечили продовольственную безопасность страны, намолотив 78 миллионов тонн зерна. Об этом заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", — сказал он на чемпионате России по пахоте.

Сложности с погодой и различные проблемы не стали каким-то критическим фактором в плане развития отрасли, добавил Некрасов.

В Минсельхозе допустили снижение экспорта зерна при полном обеспечении внутреннего рынка

В Минсельхозе допустили снижение экспорта зерна при полном обеспечении внутреннего рынка

Ранее Лайф рассказывал, что в России решили создать национального дистрибьютора продовольствия. Такую концепцию готовит Минсельхоз, а федеральный центр "Агроэкспорт" объявил конкурс на её создание.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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