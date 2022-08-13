В Минсельхозе сообщили, что аграрии РФ уже обеспечили продбезопасность страны
Российские аграрии к сегодняшнему дню обеспечили продовольственную безопасность страны, намолотив 78 миллионов тонн зерна. Об этом заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.
"На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", — сказал он на чемпионате России по пахоте.
Сложности с погодой и различные проблемы не стали каким-то критическим фактором в плане развития отрасли, добавил Некрасов.
Ранее Лайф рассказывал, что в России решили создать национального дистрибьютора продовольствия. Такую концепцию готовит Минсельхоз, а федеральный центр "Агроэкспорт" объявил конкурс на её создание.
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