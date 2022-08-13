В Минсельхозе сообщили, что аграрии РФ уже обеспечили продбезопасность страны

Российские аграрии к сегодняшнему дню обеспечили продовольственную безопасность страны, намолотив 78 миллионов тонн зерна. Об этом заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", — сказал он на чемпионате России по пахоте.

Сложности с погодой и различные проблемы не стали каким-то критическим фактором в плане развития отрасли, добавил Некрасов.