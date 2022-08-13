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13 августа, 10:52

Австрийская стекольная компания Riedel может остановить производство из-за газового кризиса

Главный исполнительный директор австрийской компании Riedel, которая занимается производством элитной стекольной продукции с 1756 года, Максимилиан Ридель заявил об угрозе остановки производства из-за газового кризиса в Европе. По его словам, печи могут сломаться, если им дать остыть, поэтому поставки голубого топлива оказывают серьёзное влияние на всё производство.

"Я иду вперёд, надеясь, что мы не "Титаник". Энергетический кризис в Европе вносит большую неопределённость, поэтому бизнес очень нервничает", — заметил он в интервью с Bloomberg.

Предприниматель напомнил, что в ближайшее время производство будет полностью зависеть только от газа. Ридель также признался, что сейчас у компании нет ни одного поставщика, который согласился бы на заключение контракта о поставках на три года или хотя бы на год, поэтому "приходится покупать энергию день за днём".

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Ранее производитель чешских карандашей Koh-i-Noor заявил о повышении цен на продукцию из-за запрета России на вывоз древесины. По словам владельца компании, пока неизвестно, как это повлияет на покупателей и каким образом это скажется на дальнейших объёмах производства.

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Riedel

Ирина Фальке

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