В Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении реки Одры

Полиция Польши назначила награду в размере одного миллиона злотых (примерно 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки Одры, где зафиксирован массовый мор рыбы. Об этом сообщили правоохранительные органы страны в "Твиттере".

"Старший командир польской полиции <...> установил вознаграждение в размере одного миллиона злотых за выявление лица, ответственного за загрязнение реки Одры, или за наличие соответствующей информации, которая может привести к установлению преступников", — говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией премьер Польши Матеуш Моравецкий уволил главу предприятия "Польские воды" Пшемыслава Дацу и начальника Главной инспекции охраны окружающей среды Михала Мистшака. Как глава кабмина написал в соцсетях, соответствующие службы действовали недостаточно оперативно. Моравецкий также добавил, что власти хотят как можно скорее найти виновных и наказать их со всей строгостью. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва написала в "Твиттере", что уже пришли результаты испытаний воды с немецкой стороны.

"Ртути не обнаружено. Анализы по обе стороны границы показывают высокую солёность. В Польше проводятся комплексные токсикологические исследования", — сообщила она.