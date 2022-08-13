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13 августа, 10:38

В ДНР сообщили о ранении 40 мирных жителей на минах "Лепесток" с 28 июля

В результате подрывов мин "Лепесток", которые Вооружённые силы Украины с 28 июля регулярно сбрасывают на города Донецкой Народной Республики, пострадали уже 40 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По состоянию на 12:30 13 августа в республике зарегистрированы уже 40 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток", — сказано в телеграм-канале представительства.

Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

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Ранее Лайф рассказывал, что два работника РЭС погибли при наезде автомобиля на противотанковую мину в Лисичанске. Их УАЗ подорвался в лесополосе возле высоковольтной линии 220 кВ "Лисичанская".

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Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Артур Лапсаков

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