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13 августа, 10:27

Талибы открыли стрельбу для разгона демонстрации женщин в Кабуле, есть пострадавшие

Представители движения "Талибан"* открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана Кабуле, есть несколько пострадавших. Об этом в субботу сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Стрельба в Кабуле во время мирного шествия жительниц Афганистана за права женщин. Видео © Twitter / MrDawodZai

Участницы шествия вышли на улицы Кабула с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу в стране. Девушки поддержали эту акцию в преддверии 15 августа.

Напомним, ровно год назад в этот день талибы вошли в Кабул, после чего в течение двух недель из аэропорта столицы Афганистана проводилась эвакуация граждан. Захватившие власть боевики начали притеснять права жительниц, а также упразднили министерство по делам женщин в Афганистане.

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Ранее издание Dawn сообщало, что несколько лидеров пакистанских талибов погибли при взрыве автомобиля в Афганистане. По данным источника портала, машина, в которой они ехали, подорвалась на дорожной мине.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Getty Images / Nava Jamshidi

Ирина Фальке

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