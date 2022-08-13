МО: Войска РФ уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе ж/д станции в Харьковской области

Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков.