МО: Войска РФ уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе ж/д станции в Харьковской области
Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков.
Удары, уточнил он в ходе брифинга, наносились высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивными системами залпового огня. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано, добавил генерал-лейтенант.
Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС уничтожили до 170 украинских военных в ДНР. Потери понесла 10-я горная штурмовая бригада.
Кадр видео Минобороны РФ