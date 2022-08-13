Российские военные подавили два взвода РСЗО "Град" Украины в ДНР

Российским силовикам в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить два взвода РСЗО "Град" в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", — сказал он.

По словам Конашенкова, также российские военные подавили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах таких населённых пунктов, как Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка ДНР.