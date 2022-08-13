Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских Ми-24 в Николаевской области

Российские военные в ходе спецоперации за минувшие сутки уничтожили два украинских вертолёта Ми-24 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Доманёвки Николаевской области на вертолётной площадке уничтожены два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.