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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 10:11

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских Ми-24 в Николаевской области

Российские военные в ходе спецоперации за минувшие сутки уничтожили два украинских вертолёта Ми-24 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Доманёвки Николаевской области на вертолётной площадке уничтожены два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески в ДНР. Там находился один из самых мощных укрепрайонов украинских войск.

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ТАСС / Михаил Маркив

Наталья Исакова
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