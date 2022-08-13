Пленные бойцы ВСУ заявили о нежелании становиться пушечным мясом для киевского режима
МО РФ: Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ массово отказываются возвращаться на Украину
Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск заявили о нежелании воевать и из страха вновь оказаться на передовой решили остаться на подконтрольной России территории. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Все они добровольно сложили оружие и сдались российским военнослужащим, чтобы сохранить свои жизни. По их словам, в украинской армии это удаётся сейчас немногим, так как бойцы националистических батальонов, выполняя роль заградотрядов и угрожая военнослужащим расстрелом, никому не дают покидать позиции, расположенные на линии соприкосновения", — говорится в публикации оборонного ведомства в телеграм-канале.
В министерстве уточнили, что бойцы ВСУ также отказались от обмена и не собираются возвращаться на подконтрольные Киеву территории, потому что не хотят быть пушечным мясом и погибать, выполняя преступные приказы командования. Сдавшиеся военные условиями содержания полностью удовлетворены.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на территории Донецкой Народной Республики находится более 3,5 тысячи украинских военнопленных. Он отметил, что непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.
ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA