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13 августа, 08:59

Пленные бойцы ВСУ заявили о нежелании становиться пушечным мясом для киевского режима

МО РФ: Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ массово отказываются возвращаться на Украину

Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск заявили о нежелании воевать и из страха вновь оказаться на передовой решили остаться на подконтрольной России территории. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Все они добровольно сложили оружие и сдались российским военнослужащим, чтобы сохранить свои жизни. По их словам, в украинской армии это удаётся сейчас немногим, так как бойцы националистических батальонов, выполняя роль заградотрядов и угрожая военнослужащим расстрелом, никому не дают покидать позиции, расположенные на линии соприкосновения", — говорится в публикации оборонного ведомства в телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что бойцы ВСУ также отказались от обмена и не собираются возвращаться на подконтрольные Киеву территории, потому что не хотят быть пушечным мясом и погибать, выполняя преступные приказы командования. Сдавшиеся военные условиями содержания полностью удовлетворены.

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По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на территории Донецкой Народной Республики находится более 3,5 тысячи украинских военнопленных. Он отметил, что непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

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ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Ирина Фальке

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