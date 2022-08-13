Пленные бойцы ВСУ заявили о нежелании становиться пушечным мясом для киевского режима

Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск заявили о нежелании воевать и из страха вновь оказаться на передовой решили остаться на подконтрольной России территории. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Все они добровольно сложили оружие и сдались российским военнослужащим, чтобы сохранить свои жизни. По их словам, в украинской армии это удаётся сейчас немногим, так как бойцы националистических батальонов, выполняя роль заградотрядов и угрожая военнослужащим расстрелом, никому не дают покидать позиции, расположенные на линии соприкосновения", — говорится в публикации оборонного ведомства в телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что бойцы ВСУ также отказались от обмена и не собираются возвращаться на подконтрольные Киеву территории, потому что не хотят быть пушечным мясом и погибать, выполняя преступные приказы командования. Сдавшиеся военные условиями содержания полностью удовлетворены.