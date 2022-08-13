МИД России призвал Вашингтон вернуть Зеленского за стол переговоров

США должны заставить украинского президента Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией. Это поможет Вашингтону избежать унизительного поражения, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в беседе с ТАСС.

"Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров", — сказал он.

По словам Дарчиева, Вашингтон не хочет слышать аргументы Москвы, хотя стоило бы прислушаться. Например, США следует взять во внимание предупреждение главы МИД РФ Сергея Лаврова о продолжающейся накачке ВСУ и националистических формирований американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирных жителей, и это только продлевает агонию киевского режима, затягивая конфликт и умножая жертвы.