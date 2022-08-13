МИД России призвал Вашингтон вернуть Зеленского за стол переговоров
Глава департамента МИД РФ Дарчиев призвал США заставить Зеленского продолжить переговоры
США должны заставить украинского президента Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией. Это поможет Вашингтону избежать унизительного поражения, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в беседе с ТАСС.
"Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров", — сказал он.
По словам Дарчиева, Вашингтон не хочет слышать аргументы Москвы, хотя стоило бы прислушаться. Например, США следует взять во внимание предупреждение главы МИД РФ Сергея Лаврова о продолжающейся накачке ВСУ и националистических формирований американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирных жителей, и это только продлевает агонию киевского режима, затягивая конфликт и умножая жертвы.
Ранее в Госдуме сочли бессмысленной встречу президентов России и Украины. Депутат Олег Морозов в беседе с Лайфом напомнил, что Москва ещё в марте сформулировала условия. Причём они известны Украине, которая их практически акцептовала, а потом, как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "ушла с радаров" на пять месяцев.
Shutterstock