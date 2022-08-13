В Москве участника группы, финансировавшей террористов, приговорили к 10 годам тюрьмы
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Альдера Гусейханова, финансировавшего боевиков на Ближнем Востоке, к десяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", — сообщили в ведомстве.
Следствие и суд установили, что Гусейханов вступил в группу, в которую организатор финансирования терроризма в Московском регионе Алим Бегиев приглашал проверенных лиц, согласившихся поддерживать запрещённую террористическую организацию на территории Сирии и Ирака.
Всего в группу входило около 30 человек. Участники собирали денежные средства на банковские карты и переводили их на расчётные счета боевиков. Подсудимый в 2015 году встречался с Бегиевым в Москве, где передавал и переводил ему деньги. При этом он знал, что пойдут они на обеспечение материально-технических подразделений террористов. Бегиев уже был приговорён к 17 годам колонии, его соучастники также получили длительные сроки.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Иран заявил, что нужно навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии. Угроза, уточнил президент, исходит из неконтролируемых регионов страны, где США поощряют сепаратистские настроения.
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