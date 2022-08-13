В Москве участника группы, финансировавшей террористов, приговорили к 10 годам тюрьмы

Всего в группу входило около 30 человек. Участники собирали денежные средства на банковские карты и переводили их на расчётные счета боевиков. Подсудимый в 2015 году встречался с Бегиевым в Москве, где передавал и переводил ему деньги. При этом он знал, что пойдут они на обеспечение материально-технических подразделений террористов. Бегиев уже был приговорён к 17 годам колонии, его соучастники также получили длительные сроки.