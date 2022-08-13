Более 700 человек стали жертвами наводнений в Пакистане
186 человек в Пакистане стали жертвами сезонных наводнений за последние две недели
Наводнение в Пакистане. Обложка © Twitter / hinabaloch
За последние несколько недель 186 человек погибли в результате сезонных наводнений из-за сильных дождей в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Dunya News. А общее число жертв стихии в стране за июль и август в несколько раз больше.
Наводнения в Пакистане. Видео © Twitter / Bobby Singh / Taimoor Zaman / Osama Bin Javaid / wasimdm_BRP
По данным чрезвычайных служб провинции, за последние дни в Белуджистане в ходе дождей и наводнений погибло 85 мужчин, 45 женщин и 56 детей, ещё 75 человек получили травмы. Кроме того, стихия уничтожила более 23 тысяч голов скота и домашней птицы, разрушила или повредила 18 087 домов и нанесла ущерб 16 мостам в провинции, подчеркнул телеканал.
Как отмечают чрезвычайные службы Пакистана, общее количество жертв сезонных дождей и наводнений за июль и часть августа по всей стране превысило 700 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Пакистане во время свадебной церемонии утонуло 20 женщин и детей. Трагедия произошла в провинции Пенджаб. Судно пошло ко дну в месте, где было сильное течение. 65 человек, в том числе жених, выбрались на берег самостоятельно. По последним данным, утонул 21 человек, 29 числятся пропавшими, их ищут.
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