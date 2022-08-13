Фигуристка Косторная сообщила, что будет прооперирована из-за обострившейся травмы бедра

Российская фигуристка Алёна Косторная перенесёт операцию в связи с разрывом суставной губы, из-за чего пропустит контрольные прокаты сборной России. Однако, как рассказала сама спортсменка, эта травма не единственная.

"Основная причина, из-за которой предстоит оперироваться, — разрыв суставной губы, но она не единственная. При обследовании врачи сказали, что нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции", — приводит её слова ТАСС.

Косторная предположила, что всё может оказаться проще, чем кажется сейчас. При этом единственное пожелание фигуристки — не оказаться в больнице 24 августа, в день рождения.

"Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го", — добавила она.

Косторная уже сообщала, что операция ей предстоит из-за обострившейся старой травмы бедра, однако не уточняла её характер. Из-за хирургического вмешательства она пропустит контрольные прокаты сборной России, но будет готовиться к чемпионату страны.