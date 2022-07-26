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26 июля, 14:35

Евгения Медведева назвала сумму самого большого гонорара в карьере

Самый большой гонорар в спортивной карьере двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой превышал 20 тысяч долларов. Об этом 22-летняя россиянка рассказала в интервью ютуб-каналу Forbes.

"По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов", — сказала Медведева.

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Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Роман Фейгин

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