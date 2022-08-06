НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 августа, 14:28

Сотни посетителей оказались в ловушке в Долине Смерти в США из-за наводнения

Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США перекрыты из-за наводнения

<p>Последствия наводнения в Долине Смерти в США. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/sirlinjohn/status/1555640011373940736?s=12&t=pCODLJ8z5zvpjgBRlHZ4yA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SirlinJohn</a></p>

Последствия наводнения в Долине Смерти в США. Обложка © Twitter / SirlinJohn

Сотни людей не смогли уехать домой из американского нацпарка Долина Смерти, поскольку все дороги оказались перекрыты. Виной тому — наводнение, сообщила служба национальных парков США.

Наводнение в Долине Смерти в США. Видео © Twitter / SirlinJohn

"5 августа 2022 года беспрецедентное количество осадков вызвало сильное наводнение в национальном парке Долина Смерти. Все дороги в парк и из него в настоящее время закрыты и останутся закрытыми до тех пор, пока сотрудники парка не оценят масштабы ситуации", — говорится в сообщении.

В результате 500 посетителей и столько же сотрудников парка оказались в ловушке. Около 60 автомобилей находится под завалами, а ещё затопило номера в местной гостинице. Информация о пострадавших отсутствует. Как рассказал местный житель в "Твиттере", поделившийся видео с наводнением, к настоящему моменту — за шесть часов — получилось вывести воду из парка.

Смыло два моста: Паводок отрезал часть Тынды от "материка"

Смыло два моста: Паводок отрезал часть Тынды от "материка"

Ранее в обесточенном из-за ливней амурском посёлке Магдагачи ввели режим ЧС. Областная прокуратура также опубликовала видео с места происшествия. На кадрах заметно, что мощные потоки воды движутся рядом с дамбой, превращая всё вокруг в огромную реку.

Светлана Оперук
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров