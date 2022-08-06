Сотни посетителей оказались в ловушке в Долине Смерти в США из-за наводнения
Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США перекрыты из-за наводнения
Последствия наводнения в Долине Смерти в США. Обложка © Twitter / SirlinJohn
Сотни людей не смогли уехать домой из американского нацпарка Долина Смерти, поскольку все дороги оказались перекрыты. Виной тому — наводнение, сообщила служба национальных парков США.
Наводнение в Долине Смерти в США. Видео © Twitter / SirlinJohn
"5 августа 2022 года беспрецедентное количество осадков вызвало сильное наводнение в национальном парке Долина Смерти. Все дороги в парк и из него в настоящее время закрыты и останутся закрытыми до тех пор, пока сотрудники парка не оценят масштабы ситуации", — говорится в сообщении.
В результате 500 посетителей и столько же сотрудников парка оказались в ловушке. Около 60 автомобилей находится под завалами, а ещё затопило номера в местной гостинице. Информация о пострадавших отсутствует. Как рассказал местный житель в "Твиттере", поделившийся видео с наводнением, к настоящему моменту — за шесть часов — получилось вывести воду из парка.
Ранее в обесточенном из-за ливней амурском посёлке Магдагачи ввели режим ЧС. Областная прокуратура также опубликовала видео с места происшествия. На кадрах заметно, что мощные потоки воды движутся рядом с дамбой, превращая всё вокруг в огромную реку.