Сотни посетителей оказались в ловушке в Долине Смерти в США из-за наводнения

Сотни людей не смогли уехать домой из американского нацпарка Долина Смерти, поскольку все дороги оказались перекрыты. Виной тому — наводнение, сообщила служба национальных парков США.

Наводнение в Долине Смерти в США. Видео © Twitter / SirlinJohn

"5 августа 2022 года беспрецедентное количество осадков вызвало сильное наводнение в национальном парке Долина Смерти. Все дороги в парк и из него в настоящее время закрыты и останутся закрытыми до тех пор, пока сотрудники парка не оценят масштабы ситуации", — говорится в сообщении.

В результате 500 посетителей и столько же сотрудников парка оказались в ловушке. Около 60 автомобилей находится под завалами, а ещё затопило номера в местной гостинице. Информация о пострадавших отсутствует. Как рассказал местный житель в "Твиттере", поделившийся видео с наводнением, к настоящему моменту — за шесть часов — получилось вывести воду из парка.