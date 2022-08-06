Победители четвёртого сезона "Лидеров России" вступили в клуб "Эльбрус"

Победители четвёртого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" стали новыми членами клуба "Эльбрус". Теперь там уже 442 человека, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Кадры с церемонии посвящения победителей четвёртого сезона "Лидеров России" в клуб "Эльбрус". Видео © LIFE

Посвящение состоялось 6 августа в Москве во время собрания членов клуба "Эльбрус". В ходе церемонии новички совершили сцепку карабинами, символизируя единство и готовность прийти на помощь. Стоит отметить, что в клубе есть традиция посвящения в сообщество — восхождение на Эльбрус. Уже через месяц лидеры четвёртого сезона покорят самую высокую гору России и Европы.

"Один из главных результатов победы в конкурсе — это не только получение грантов, работа с наставниками, это наличие огромного количества единомышленников, друзей по всей стране в самых разных сферах и областях бизнеса, государственной службы и управления. И если плечо взаимопомощи рядом действительно умело использовать, это и есть самый главный выигрыш, который каждый из вас получает", — сказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии посвящения.

В свою очередь председатель "Эльбруса" Татьяна Дьяконова обратила внимание, что к клубу в этом году примкнули сильные, целеустремлённые и неравнодушные люди, которые уже успели проявить себя в жизни сообщества. Новый сезон, по её словам, заряжен на продуктивную работу.