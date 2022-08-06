В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об антироссийских санкциях

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о секторальных санкциях против России. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента в соцсетях.

"В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ", — указано в сообщении.