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6 августа, 14:10

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об антироссийских санкциях

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о секторальных санкциях против России. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента в соцсетях.

"В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ", — указано в сообщении.

Содержание проекта постановления пока не раскрывается.

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Sean Gallup / Getty Images

Наталья Исакова

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