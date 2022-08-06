В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об антироссийских санкциях
В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о секторальных санкциях против России. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента в соцсетях.
"В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ", — указано в сообщении.
Содержание проекта постановления пока не раскрывается.
Накануне правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества и активов в стране. В списке числится 903 объекта. Предполагается, что имущество будет продано, а средства вложены в оборону Незалежной.
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