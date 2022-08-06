Украинские военные атаковали два населённых пункта под Курском
Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух населённых пунктов
Вооружённые силы Украины 6 августа обстреляли окрестности двух населённых пунктов в Глушковском районе Курской области. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Романа Старовойта в телеграм-канале.
"Сегодня днём противник обстрелял окрестности двух населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, за что губернатор Курской области поблагодарил их.
Ранее Лайф писал, что в Курской области предотвратили попытку диверсии на аэродроме. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka