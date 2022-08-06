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Регион
Опубликовано 6 августа 2022, 14:00
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Украинские военные атаковали два населённых пункта под Курском

Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух населённых пунктов

Вооружённые силы Украины 6 августа обстреляли окрестности двух населённых пунктов в Глушковском районе Курской области. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Романа Старовойта в телеграм-канале.

"Сегодня днём противник обстрелял окрестности двух населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, за что губернатор Курской области поблагодарил их.

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Ранее Лайф писал, что в Курской области предотвратили попытку диверсии на аэродроме. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов
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