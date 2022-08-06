НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 августа, 14:00

Украинские военные атаковали два населённых пункта под Курском

Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух населённых пунктов

Вооружённые силы Украины 6 августа обстреляли окрестности двух населённых пунктов в Глушковском районе Курской области. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Романа Старовойта в телеграм-канале.

"Сегодня днём противник обстрелял окрестности двух населённых пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Российские военные ответным огнём подавили позиции украинских бойцов, за что губернатор Курской области поблагодарил их.

Украинские войска вновь засыпали Донецк минами "Лепесток"

Украинские войска вновь засыпали Донецк минами "Лепесток"

Ранее Лайф писал, что в Курской области предотвратили попытку диверсии на аэродроме. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров