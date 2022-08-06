Дипломат РФ рассказал, как США могут использовать операцию на Украине в свою пользу

Соединённые Штаты Америки могут использовать проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) на Украине для размещения оружия в космосе. Об этом заявил зампостпреда РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов. <...> Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", — сказал он журналистам.

Белоусов обратил внимание на то, что США отказывались обсуждать юридические соглашения по противостоянию гонке вооружений в космосе на протяжении 15 лет. По его мнению, Америка не собиралась выполнять требования по ограничению подобных намерений.