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Опубликовано 6 августа 2022, 11:16

Дипломат РФ рассказал, как США могут использовать операцию на Украине в свою пользу

Зампостпреда РФ Белоусов: США могут использовать СВО для размещения оружия в космосе

Соединённые Штаты Америки могут использовать проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) на Украине для размещения оружия в космосе. Об этом заявил зампостпреда РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов. <...> Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", — сказал он журналистам.

Белоусов обратил внимание на то, что США отказывались обсуждать юридические соглашения по противостоянию гонке вооружений в космосе на протяжении 15 лет. По его мнению, Америка не собиралась выполнять требования по ограничению подобных намерений.

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Ранее Лайф уже обращал внимание на то, что США усиливаются в космосе. Америка в июле запустила космическую разведку, задачей которой стало изучение разработок Китая и России в космосе и выявлении возможных угроз для Вашингтона.

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Никита Осипов
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