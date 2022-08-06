МО РФ: Вблизи Запорожья уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива

В ходе спецоперации РФ в Запорожье был уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива — более 50 тысяч тонн для группировки "Днепр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива — более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр", — сказал он.