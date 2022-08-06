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6 августа, 10:24

МО РФ: Вблизи Запорожья уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива

В ходе спецоперации РФ в Запорожье был уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива — более 50 тысяч тонн для группировки "Днепр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива — более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и свыше 80 наёмников. Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70 украинских военных и около 150 получили ранения.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Григорий Воронцов

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