МО РФ: Вблизи Запорожья уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива
В ходе спецоперации РФ в Запорожье был уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива — более 50 тысяч тонн для группировки "Днепр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива — более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и свыше 80 наёмников. Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70 украинских военных и около 150 получили ранения.
ТАСС / Таисия Воронцова