Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 70 украинских силовиков

Сотрудники Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 70 украинских силовиков. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

"За неделю в Херсонской и Запорожской областях подразделениями Росгвардии в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ задержано 70 человек, обнаружены 9 тайников", — сказано в сообщении.

У силовиков изъяли девять гранатомётов, один из которых был произведён в США, а также 12,7-мм пулемёт "Корд", 80 единиц огнестрельного оружия и пусковой модуль переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Также у задержанных нашли свыше 6,5 тысячи патронов, 25 гранат и килограмм взрывчатых веществ.