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5 августа, 13:25

Торговая марка Snickers принесла Китаю извинения за то, что назвала Тайвань страной

Представители торговой марки Snickers и её владелец, компания Mars Wrigley, принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на страницу компании в соцсети Weibo.

"Мы обратили внимание на сообщения о соответствующей деятельности, связанной со Snickers, в отдельных регионах Азии, мы придаём этому большое значение и приносим свои извинения. Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведёт свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями", — говорится в сообщении.

Видео и фотографии с мероприятия, рекламирующего ограниченный выпуск батончика Snickers, который изначально был доступен на Тайване, в Южной Корее и Малайзии, сегодня стали вирусными на китайской платформе Weibo. Там, в частности, говорилось о Тайване, но не как о китайском регионе, а как об отдельной стране.

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Ранее Лайф сообщал, что Пекин отменил рабочую встречу представителей Минобороны КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Также были упразднены ещё семь механизмов сотрудничества между странами.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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