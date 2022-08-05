Пекин отменил рабочую встречу Минобороны КНР и США
Китай отменил рабочую встречу представителей Минобороны КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, как указано в заявлении МИД КНР, упразднены ещё семь механизмов сотрудничества.
Так, Пекин приостановил диалог с Вашингтоном на уровне региональных военных командований, отменил встречи с американскими представителями в рамках механизма обеспечения безопасности на море, приостановил переговоры по изменению климата, а также прекратил сотрудничество по борьбе с наркотиками, по борьбе с международной преступностью, в области судопроизводства и юстиции, в сфере борьбы с незаконной миграцией и репатриации граждан.
Ранее Лайф сообщал, что Белый дом вызвал посла Китая в США Цинь Гана, заявив ему о приверженности США принципу "одного Китая" и желании поддерживать с Пекином все линии коммуникаций.
Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
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