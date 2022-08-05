Пекин отменил рабочую встречу Минобороны КНР и США

Китай отменил рабочую встречу представителей Минобороны КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, как указано в заявлении МИД КНР, упразднены ещё семь механизмов сотрудничества.

Так, Пекин приостановил диалог с Вашингтоном на уровне региональных военных командований, отменил встречи с американскими представителями в рамках механизма обеспечения безопасности на море, приостановил переговоры по изменению климата, а также прекратил сотрудничество по борьбе с наркотиками, по борьбе с международной преступностью, в области судопроизводства и юстиции, в сфере борьбы с незаконной миграцией и репатриации граждан.