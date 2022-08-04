Нанесли первые удары: Армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Манёвры в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стартовали в 12:00 по местному времени (7:00 мск), они продлятся до 7 августа в шести районах в Тайваньском проливе.

В это время морским судам и самолётам нельзя заходить в акваторию и воздушное пространство районов, где проходят учения. Впервые в рамках учений Пекин применит гиперзвуковую ракету DF-17 "убийца авианосцев" и дальнобойную артиллерию.