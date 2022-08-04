Боррель оценил визит Пелоси на Тайвань спустя сутки после его завершения

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший неоднозначную реакцию визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, отметив, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".