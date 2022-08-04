Боррель оценил визит Пелоси на Тайвань спустя сутки после его завершения
Боррель назвал нормальным визит Пелоси на Тайвань
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший неоднозначную реакцию визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, отметив, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".
"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран — совершать международные поездки", — написал Боррель в "Твиттере".
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Армия Китая уже начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня.
ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ