Армия Китая приведена в боевую готовность в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны страны на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Планируется, что в качестве контрмер в стране пройдёт ряд целенаправленных военных мероприятий.

"Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведёт ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать "независимость Тайваня", — указано в заявлении Минобороны.