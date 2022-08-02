Армия Китая приведена в боевую готовность в связи с визитом Пелоси на Тайвань
МО Китая сообщило о полной боеготовности армии в связи с прилётом Пелоси на Тайвань
Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны страны на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Планируется, что в качестве контрмер в стране пройдёт ряд целенаправленных военных мероприятий.
"Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии боевой готовности и в качестве контрмер проведёт ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать "независимость Тайваня", — указано в заявлении Минобороны.
Напомним, что ранее МИД Китая выразил решительный протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань. В официальном обращении МИД КНР подчёркнуто, что визит Пелоси серьёзно повлиял на отношения между Пекином и Вашингтоном, нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за "независимость Тайваня".
ТАСС / Chris Kleponis - CNP