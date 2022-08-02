Сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул из порта Одессы вечером 2 августа
Минобороны Турции сообщило время прибытия первого сухогруза с украинским зерном к Стамбулу
Минобороны Турции сообщило время прибытия в Стамбул гружённого украинским зерном сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который вчера отправился из Одессы.
"Прибытие сухогруза Razoni, гружённого кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается [во вторник] в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Чёрного моря", — говорится в сообщении министерства.
В турецком оборонном ведомстве также добавили, что досмотр судна начнётся в среду утром.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.
Telegram / Министерство инфраструктуры Украины