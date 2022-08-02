Сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул из порта Одессы вечером 2 августа

Минобороны Турции сообщило время прибытия в Стамбул гружённого украинским зерном сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который вчера отправился из Одессы.

"Прибытие сухогруза Razoni, гружённого кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается [во вторник] в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Чёрного моря", — говорится в сообщении министерства.