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2 августа, 16:18

Сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул из порта Одессы вечером 2 августа

Минобороны Турции сообщило время прибытия первого сухогруза с украинским зерном к Стамбулу

Минобороны Турции сообщило время прибытия в Стамбул гружённого украинским зерном сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который вчера отправился из Одессы.

"Прибытие сухогруза Razoni, гружённого кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается [во вторник] в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Чёрного моря", — говорится в сообщении министерства.

В турецком оборонном ведомстве также добавили, что досмотр судна начнётся в среду утром.

Первое судно преодолело "зерновой коридор"

Первое судно преодолело "зерновой коридор"

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.

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Telegram / Министерство инфраструктуры Украины

Николь Вербер

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