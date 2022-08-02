Первое судно преодолело "зерновой коридор"

Судно Razoni с 26 тысячами тонн украинской кукурузы преодолело "зерновой коридор" и сейчас направляется в порт Триполи, передаёт издание Ukrainian Shipping Magazine. На данный момент выхода из Одессы ждут ещё 16 судов.

"По состоянию на 2:00 2 августа Razoni находилось у второй согласованной "безопасной зоны", недалеко от румынской Сулины. Далее судно пройдёт пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)", — пишет издание.