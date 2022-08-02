Первое судно преодолело "зерновой коридор"
Ukrainian Shipping Magazine: Первое судно Razoni преодолело "зерновой коридор" и направляется в Триполи
Судно Razoni с 26 тысячами тонн украинской кукурузы преодолело "зерновой коридор" и сейчас направляется в порт Триполи, передаёт издание Ukrainian Shipping Magazine. На данный момент выхода из Одессы ждут ещё 16 судов.
"По состоянию на 2:00 2 августа Razoni находилось у второй согласованной "безопасной зоны", недалеко от румынской Сулины. Далее судно пройдёт пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)", — пишет издание.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.
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