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2 августа, 10:24

Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами

Эксперт Литовкин: Используя мины "Лепесток", Украина нарушает Оттавскую конвенцию

<p>Мина "Лепесток". Обложка © <a href="https://rosguard.gov.ru/News/Article/sapery-rosgvardii-obezvredili-bolee-600-protivopexotnyx-min--v-xarkovskoj-oblasti?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росгвардия</a></p>

Мина "Лепесток". Обложка © Росгвардия

Согласно конвенции ООН, в вооружённых конфликтах сторонам запрещено применять противопехотные мины, в том числе "Лепесток". Это связано с тем, что устройства могут навредить мирным жителям. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью "Вечерней Москве".

Он напомнил, что Оттавская конвенция была принята ещё в 1999 году. К ней присоединились 163 государства, в том числе Украина. Не подписали документ Китай, США, Израиль и Россия. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей". В основном это дети и другие беззащитные граждане.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина, используя мины "Лепесток" для обстрелов республик Донбасса и населённых пунктов Харьковской области, нарушает конвенцию, которую сама же и подписала.

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Напомним, 30 июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток": ими было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган". За два дня силовикам удалось ликвидировать уже свыше 600 взрывных устройств. Также ВСУ усеяли "лепестками" город Макеевку и село Токаревка на севере Харьковской области. На разбросанных минах подорвались четверо жителей Донецка.

Александра Васильева

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