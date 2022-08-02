Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами
Эксперт Литовкин: Используя мины "Лепесток", Украина нарушает Оттавскую конвенцию
Мина "Лепесток". Обложка © Росгвардия
Согласно конвенции ООН, в вооружённых конфликтах сторонам запрещено применять противопехотные мины, в том числе "Лепесток". Это связано с тем, что устройства могут навредить мирным жителям. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью "Вечерней Москве".
Он напомнил, что Оттавская конвенция была принята ещё в 1999 году. К ней присоединились 163 государства, в том числе Украина. Не подписали документ Китай, США, Израиль и Россия. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей". В основном это дети и другие беззащитные граждане.
Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина, используя мины "Лепесток" для обстрелов республик Донбасса и населённых пунктов Харьковской области, нарушает конвенцию, которую сама же и подписала.
Напомним, 30 июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток": ими было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган". За два дня силовикам удалось ликвидировать уже свыше 600 взрывных устройств. Также ВСУ усеяли "лепестками" город Макеевку и село Токаревка на севере Харьковской области. На разбросанных минах подорвались четверо жителей Донецка.