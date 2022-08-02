Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами

Согласно конвенции ООН, в вооружённых конфликтах сторонам запрещено применять противопехотные мины, в том числе "Лепесток". Это связано с тем, что устройства могут навредить мирным жителям. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью "Вечерней Москве" .

Он напомнил, что Оттавская конвенция была принята ещё в 1999 году. К ней присоединились 163 государства, в том числе Украина. Не подписали документ Китай, США, Израиль и Россия. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей". В основном это дети и другие беззащитные граждане.