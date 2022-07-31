На Донецке не остановились: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами с минами "Лепесток"

Вооружённые силы Украины обстреляли город Макеевку снарядами с противопехотными минами "Лепесток" из РСЗО "Ураган". Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"РСЗО БМ-27 "Ураган" ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) рассыпали запрещённые мины ПФМ-1 в Кировском районе Макеевки. Украинские боевики высыпали под ноги мирных жителей мины "Лепесток", — сказано в сообщении.

Мины найдены в посёлке Землянки, сапёры зафиксировали взрывные устройства также в поле рядом с населённым пунктом.