Эксперт объяснил, почему немецкие гаубицы не стали "чудо-оружием" ВСУ

Полученные Киевом от Германии гаубицы оказались для украинских военных слишком сложными и "капризными", отсюда и многочисленные поломки. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что ещё со времён Великой Отечественной войны самоходные гаубицы, которыми пользовались немецкие солдаты, были практически неремонтопригодны. А вот с советской техникой дело обстояло куда проще, ведь она не так сложна в использовании, к тому же чинить её гораздо легче и дешевле.

"Немецкое производство слишком сложное, тем более для украинцев — они, как правило, в армии не отличаются высоким техническим образованием. Слишком всё заморочено, накручено, и всё это выходит из строя, притом что техника очень дорогая и достаточно долго делается", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

Дандыкин считает, что немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 не стали украинским "чудо-оружием", поскольку данная техника попросту не пригодна для условий Донбасса. Помимо климата, к поломке дорогих аппаратов также приводят непрофессиональные действия бойцов ВСУ.