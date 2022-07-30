Польша подготовила восемь гаубиц Krab для передачи Украине по подписанному контракту

Варшава передаст Киеву восемь самоходных гаубиц Krab, техника уже подготовлена. Об этом сообщает Польское радио.

"Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю", — говорится в записи.

Техника будет доставлена на Украину после выполнения последних формальностей. Сейчас в Польше заканчивает обучение очередная группа военных Незалежной, которые будут обслуживать данные гаубицы.

При этом передача вооружений пройдёт не на безвозмездной основе, а станет частью межправительственного соглашения, которое страны заключили в начале июня. Всего же в рамках контракта польское предприятие "Стальная воля" должно произвести для Киева 60 подобных гаубиц.