Госдеп приказал американским госслужащим покинуть Мали из-за угрозы терроризма

Госдепартамент приказал всем госслужащим, кроме тех, кто оказывает чрезвычайную помощь, покинуть Мали в связи с высоким ростом террористических атак.

"Госдепартамент издал распоряжение всем государственным служащим, не оказывающим чрезвычайную помощь, а также членам их семей покинуть страну из-за высокого риска террористических атак", — говорится в заявлении.

Указывается, что террористические и вооружённые группировки продолжают замышлять похищения людей и атаки в Мали. Объектами для их злодеяний могут стать ночные клубы, отели, рестораны, а также места поклонения и международные дипмиссии.