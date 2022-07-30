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30 июля, 14:49

Госдеп приказал американским госслужащим покинуть Мали из-за угрозы терроризма

Госдепартамент приказал всем госслужащим, кроме тех, кто оказывает чрезвычайную помощь, покинуть Мали в связи с высоким ростом террористических атак.

"Госдепартамент издал распоряжение всем государственным служащим, не оказывающим чрезвычайную помощь, а также членам их семей покинуть страну из-за высокого риска террористических атак", — говорится в заявлении.

Указывается, что террористические и вооружённые группировки продолжают замышлять похищения людей и атаки в Мали. Объектами для их злодеяний могут стать ночные клубы, отели, рестораны, а также места поклонения и международные дипмиссии.

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В мае в Мали сообщили о попытке госпереворота при поддержке "западного государства". После инцидента был усилен контроль на пограничных пропускных пунктах, а также на въездах в город Бамако. Ситуацию взяли под контроль, а задержанных передали правосудию.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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