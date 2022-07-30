Госдеп приказал американским госслужащим покинуть Мали из-за угрозы терроризма
Госдепартамент приказал всем госслужащим, кроме тех, кто оказывает чрезвычайную помощь, покинуть Мали в связи с высоким ростом террористических атак.
"Госдепартамент издал распоряжение всем государственным служащим, не оказывающим чрезвычайную помощь, а также членам их семей покинуть страну из-за высокого риска террористических атак", — говорится в заявлении.
Указывается, что террористические и вооружённые группировки продолжают замышлять похищения людей и атаки в Мали. Объектами для их злодеяний могут стать ночные клубы, отели, рестораны, а также места поклонения и международные дипмиссии.
В мае в Мали сообщили о попытке госпереворота при поддержке "западного государства". После инцидента был усилен контроль на пограничных пропускных пунктах, а также на въездах в город Бамако. Ситуацию взяли под контроль, а задержанных передали правосудию.
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