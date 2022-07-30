ВСУ повредили Дворец культуры в Донецке
СЦКК ДНР: В Донецке при обстреле украинскими войсками был повреждён Дворец культуры
Дворец культуры и цех по розливу воды получили повреждения в результате сегодняшних обстрелов Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: <..> город Донецк, Куйбышевский район: улица Степаненко, 4 "а" — МБУ "Дворец культуры имени Шевченко". <..> Улица Куйбышева, 109 "е" — Цех по розливу воды", — говорится в сообщении СЦКК.
Вместе с тем зафиксированы повреждения многоквартирных и частных жилых домов. В результате атаки ВСУ сегодня погиб один мирный житель, ещё пять человек получили различные ранения.
Ранее Лайф писал, что власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ колонны с гуманитарным грузом. Это произошло в ночь на 30 июля с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine