Эксперт рассказал, почему Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке
Эксперт Насонов: Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке из-за страха военного суда
Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке из-за страха военного суда. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт по безопасности Роман Насонов.
"Было несколько документальных съёмок, свидетельствующих о том, что в последние дни гибели гитлеровской империи многие уничтожали документы, понимая, что будет военный суд. Что-то подобное могло быть и здесь. Украина понимает, что эти военнослужащие много-много знают", — отметил он.
Специалист уверен, что к удару по колонии, где находились пленные, причастна Украина, несмотря на то что ВСУ пытаются откреститься от данного преступления. По мнению Насонова, уничтожением людей Киев скрывает правду, которая "могла быть весомой доказательной базой". Специалист подчеркнул, что такие действия украинских военных свидетельствуют о том, что они переходят "огромные красные рубежи".
Лайф напоминает: Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля стало известно, что ООН готова расследовать ракетный удар по СИЗО в Еленовке.
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