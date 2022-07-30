Эксперт рассказал, почему Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке

Киев уничтожил украинских пленных в Еленовке из-за страха военного суда. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт по безопасности Роман Насонов.

"Было несколько документальных съёмок, свидетельствующих о том, что в последние дни гибели гитлеровской империи многие уничтожали документы, понимая, что будет военный суд. Что-то подобное могло быть и здесь. Украина понимает, что эти военнослужащие много-много знают", — отметил он.