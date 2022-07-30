ВКС России уничтожили до 50 военных Украины ударом по месту дислокации в Артёмовске
Воздушно-космические силы России поразили пункт временной дислокации 14-й бригады ВСУ в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Артёмовск высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-лейтенанта, потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее Лайф рассказывал, что военные РФ ракетами "Искандер" ударили по дислокации "Кракена" в ангарах мясокомбината под Харьковом. Как уточнил Игорь Конашенков, в результате уничтожено более 30 человек и 10 единиц военной техники.
Минобороны РФ