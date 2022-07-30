ВКС России уничтожили до 50 военных Украины ударом по месту дислокации в Артёмовске

Воздушно-космические силы России поразили пункт временной дислокации 14-й бригады ВСУ в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Артёмовск высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.