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Опубликовано 30 июля 2022, 10:58

ВКС России уничтожили до 50 военных Украины ударом по месту дислокации в Артёмовске

Воздушно-космические силы России поразили пункт временной дислокации 14-й бригады ВСУ в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Артёмовск высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.

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Ранее Лайф рассказывал, что военные РФ ракетами "Искандер" ударили по дислокации "Кракена" в ангарах мясокомбината под Харьковом. Как уточнил Игорь Конашенков, в результате уничтожено более 30 человек и 10 единиц военной техники.

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