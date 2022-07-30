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Опубликовано 30 июля 2022, 10:54

МО РФ сообщило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ и склада со снарядами для "Градов" в ДНР

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного базирования поражён пункт временной дислокации дивизиона РСЗО 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Яснобродовка (ДНР)", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в результате удара было уничтожено до 30 украинских силовиков, военная техника, а также склад с реактивными снарядами для "Градов".

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате атаки ВСУ в Еленовке (ДНР) погибли 50 пленных украинцев, в числе которых были и азовцы. Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 48 человек умерли на месте, ещё двое скончались по дороге в больницу. Также российское военное ведомство опубликовало списки раненых и погибших в результате удара ВСУ по изолятору.

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ТАСС / Андрей Мармышев

Наталья Исакова
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