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Опубликовано 30 июля 2022, 10:52

ВКС РФ уничтожили украинский самолёт МиГ-29 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили украинский самолёт МиГ-29 в районе Кривого Рога. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США", — сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Нововоронцовка Херсонской области Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России разгромили воинский эшелон в Донецкой Народной Республике. Он перевозил элитный батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Осипов
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