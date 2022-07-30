ВКС РФ уничтожили украинский самолёт МиГ-29 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили украинский самолёт МиГ-29 в районе Кривого Рога. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США", — сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Нововоронцовка Херсонской области Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.